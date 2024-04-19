Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: يجب إيقاف حرب غزة وتجنب امتدادها إلى باقي المنطقة

Lebanon 24
19-04-2024 | 06:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي: على إيران استخدام نفوذها لمنع التصعيد بالمنطقة (العربية)
lebanon 24
19/04/2024 15:56:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل الاتحاد الأوروبي أمام مجلس الأمن: يجب العمل على عدم الانزلاق إلى حرب إقليمية في الشرق الأوسط
lebanon 24
19/04/2024 15:56:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي لـ"العربية": وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب يتطلب قرارا من إحدى الدول
lebanon 24
19/04/2024 15:56:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا يمكننا الاعتماد على أميركا فقط بدعم أوكرانيا
lebanon 24
19/04/2024 15:56:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:49 | 2024-04-19
08:39 | 2024-04-19
08:36 | 2024-04-19
08:23 | 2024-04-19
08:21 | 2024-04-19
08:10 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24