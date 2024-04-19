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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-04-2024 | 09:09
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