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حماس: مزاعم بلينكن أن الحركة هي من يعيق وقف إطلاق النار في غزة تؤكد انحياز الإدارة الأميركية السافر للفاشية الصهيونية وتزييفها للواقع

Lebanon 24
19-04-2024 | 09:27
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