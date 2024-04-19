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حماس: الواقع يؤكد أن من يعطل مسار المفاوضات لحساباته السياسية الشخصية هو الإرهابي نتنياهو

Lebanon 24
19-04-2024 | 09:39
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