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بوريل: الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين في الضفة والقدس بسبب انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين

Lebanon 24
19-04-2024 | 10:30
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