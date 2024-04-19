20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على عيترون بالقرب من مرج العبد ولا اصابات
Lebanon 24
19-04-2024
|
10:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": لا اصابات في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلاً في اطراف بلدة حانين
Lebanon 24
"لبنان24": لا اصابات في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلاً في اطراف بلدة حانين
19/04/2024 19:53:24
19/04/2024 19:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على بنت جبيل ومعلومات عن أنها استهدفت منزلاً من دون وقوع اصابات
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على بنت جبيل ومعلومات عن أنها استهدفت منزلاً من دون وقوع اصابات
19/04/2024 19:53:24
19/04/2024 19:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": لا إصابات في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلا في عيتا الشعب
Lebanon 24
"لبنان 24": لا إصابات في الغارة الاسرائيلية التي استهدفت منزلا في عيتا الشعب
19/04/2024 19:53:24
19/04/2024 19:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على بلدة عيتا الشعب
Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على بلدة عيتا الشعب
19/04/2024 19:53:24
19/04/2024 19:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انفجارات تهز أصفهان فجر اليوم.. إسرائيل تؤكد الرد وايران: "الأمور أكثر من طبيعية"
Lebanon 24
انفجارات تهز أصفهان فجر اليوم.. إسرائيل تؤكد الرد وايران: "الأمور أكثر من طبيعية"
22:21 | 2024-04-18
18/04/2024 10:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا فقدت سيّدة حياتها قرب مستشفى!
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا فقدت سيّدة حياتها قرب مستشفى!
13:10 | 2024-04-18
18/04/2024 01:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أثارت الجدل بالمايوه وفستان الزفاف.. نادين الراسي تستعرض جسمها الرياضي! (صور)
Lebanon 24
بعدما أثارت الجدل بالمايوه وفستان الزفاف.. نادين الراسي تستعرض جسمها الرياضي! (صور)
03:55 | 2024-04-19
19/04/2024 03:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم نجل رعد.. إسرائيل تكشف بالأسماء عن أبرز قادة "الحزب" الذين اغتالتهم من هم؟
Lebanon 24
بينهم نجل رعد.. إسرائيل تكشف بالأسماء عن أبرز قادة "الحزب" الذين اغتالتهم من هم؟
13:00 | 2024-04-18
18/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خرج عن صمته.. فارس اسكندر برد قاس على المتنمرين على زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خرج عن صمته.. فارس اسكندر برد قاس على المتنمرين على زوجته (فيديو)
13:00 | 2024-04-18
18/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:35 | 2024-04-19
بلومبرغ: سفير ألمانيا بإسرائيل قدم شكوى لمكتب نتنياهو بعد تقرير عن خلاف بين نتنياهو ووزيرة الخارجية الألمانية
12:34 | 2024-04-19
الولايات المتحدة الأميركية: سي أن أن: لا يبدو أن هناك أي حفر كبيرة في الأرض ولا توجد مباني مدمرة بشكل واضح في قاعدة أصفهان الجوية
12:22 | 2024-04-19
وزير خارجية الأردن لنظيره الإيراني: لن نسمح بخرق أجوائنا سواء من إسرائيل أو إيران
12:17 | 2024-04-19
3 طائرات إسرائيلية من طراز إف 35 نفذت الهجوم على أصفهان (العربية)
12:11 | 2024-04-19
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية: لم نعط ضوءا أخضر لإسرائيل لضرب إيران
12:04 | 2024-04-19
CNN عن صور أقمار صناعية لـUmbra Spac: لا أضرار جسيمة بالقاعدة الجوية التي يزعم استهدافها بضربة إسرائيلية
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
19/04/2024 19:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
19/04/2024 19:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
19/04/2024 19:53:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24