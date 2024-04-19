الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس نجيب ميقاتي: نؤكد دعم فرنسا للجيش اللبناني في كافة المجالات ونشدّد على أهمية الإستقرار في لبنان وضرورة إبعاده عن تداعيات الأحداث في غزة

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