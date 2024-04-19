ميقاتي للرئيس الفرنسي: لبنان يشكر باريس على وقوفها الدائم إلى جانبه وعلى جهودها المستمرة لوقف العدو الإسرائيلي على لبنان ودعم الجيش بالعتاد والخبرات

Lebanon 24