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ميقاتي للرئيس الفرنسي: لبنان يشكر باريس على وقوفها الدائم إلى جانبه وعلى جهودها المستمرة لوقف العدو الإسرائيلي على لبنان ودعم الجيش بالعتاد والخبرات

Lebanon 24
19-04-2024 | 11:16
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