ميقاتي: تمنيت على ماكرون أن يطرح على الإتحاد الأوروبي موضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا بما يُسهل عملية إعادة النازحين إلى بلادهم ودعمهم دولياً وأوروبياً في سوريا وليس في لبنان

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