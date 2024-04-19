Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: تمنيت على ماكرون أن يطرح على الإتحاد الأوروبي موضوع الإعلان عن مناطق آمنة في سوريا بما يُسهل عملية إعادة النازحين إلى بلادهم ودعمهم دولياً وأوروبياً في سوريا وليس في لبنان

Lebanon 24
19-04-2024 | 11:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نجري اتصالات دولية بشأن ملف النازحين والحلّ الأساسيّ باعتبار معظم المناطق في سوريا آمنة لترحيل الذي أتوا إلى لبنان تحت عنوان "اللاجئين"
lebanon 24
20/04/2024 00:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: من الضروري أن يتخذ الاتحاد الأوروبي وسائر المجتمع الدولي اليوم خطوات جديدة ويعيدوا النظر في سياساتهم بشأن أمن سوريا لأن معظم مناطق سوريا أصبحت آمنة لعودة النازحين اليها
lebanon 24
20/04/2024 00:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون أمام ميقاتي: سنقدم المساعدة في حل مشكلة النازحين السوريين في لبنان على مستوى الإتحاد الأوروبي
lebanon 24
20/04/2024 00:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الزميل فارس الجميل: ميقاتي تمنى على الرئيس القبرصي طرح الضغط على الإتحاد الأوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان
lebanon 24
20/04/2024 00:34:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:29 | 2024-04-19
17:15 | 2024-04-19
17:13 | 2024-04-19
17:10 | 2024-04-19
17:10 | 2024-04-19
16:47 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24