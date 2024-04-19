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إعلام إسرائيلي: عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تغلق شارعا في القدس للمطالبة بإبرام صفقة وإعادتهم

Lebanon 24
19-04-2024 | 11:19
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