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أي بي سي عن مسؤول أميركي: مقاتلة إسرائيلية أطلقت من خارج إيران ٣ صواريخ في ضربة محدودة للغاية صباح الجمعة

Lebanon 24
19-04-2024 | 11:20
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