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وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن سقوط صاروخ أو طائرة بدون طيار انتحارية في مستعمرة المطلة المحاذية للبنان

Lebanon 24
19-04-2024 | 11:45
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