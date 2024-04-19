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الولايات المتحدة الأميركية: سي أن أن: لا يبدو أن هناك أي حفر كبيرة في الأرض ولا توجد مباني مدمرة بشكل واضح في قاعدة أصفهان الجوية

Lebanon 24
19-04-2024 | 12:34
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