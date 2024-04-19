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البيت الأبيض: لا تعليق لدينا على تقارير الليلة الماضية بشأن إسرائيل وإيران ولا نريد تصاعد الصراع بالشرق الأوسط

Lebanon 24
19-04-2024 | 14:18
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