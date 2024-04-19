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واشنطن بوست: بلينكن يقول إنه اتخذ قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية
Lebanon 24
19-04-2024
|
16:07
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