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البنتاغون: أوستن بحث مع نظيره الإسرائيلي جهود الحفاظ على الأمن الإقليمي والتطورات بغزة وتسريع وصول المساعدات

Lebanon 24
19-04-2024 | 16:07
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