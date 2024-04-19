Advertisement

أخبار عاجلة

ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 بينهم 6 أطفال وامرأتين جراء قصف إسرائيلي على منزل غربي رفح

Lebanon 24
19-04-2024 | 19:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع عدد الشهداء جراء استهداف إسرائيلي لمنزل عائلة العطار بمنطقة الحكر بدير البلح وسط غزة إلى 8 شهداء (الجزيرة)
lebanon 24
20/04/2024 06:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
10 شهداء بينهم أطفال جراء استهداف العدو الاسرائيلي منزلا غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
20/04/2024 06:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء إلى 8 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً شرق مدينة رفح(سانا)
lebanon 24
20/04/2024 06:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمخيم النصيرات وسط غزة
lebanon 24
20/04/2024 06:57:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
23:41 | 2024-04-19
23:29 | 2024-04-19
23:22 | 2024-04-19
23:11 | 2024-04-19
19:52 | 2024-04-19
19:49 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24