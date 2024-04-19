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وزارة الدفاع التايوانية: رصد 21 طائرة عسكرية صينية تحلق في أجواء تايوان

Lebanon 24
19-04-2024 | 23:11
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