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إعلام فلسطيني: الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق النيران تجاه شاطئ بحر مدينة رفح (العربية)
Lebanon 24
19-04-2024
|
23:22
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