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وول ستريت جورنال: حماس تواصلت مع دولتين بشأن فكرة انتقال قادتها السياسييين إليهما

Lebanon 24
20-04-2024 | 00:06
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