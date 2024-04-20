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بلومبيرغ نقلا عن مسؤول أوروبي: الوضع لا يزال متوترا مع عدم وجود ضمانات أميركية لاحتواء أي تصعيد جديد بين إسرائيل وإيران

Lebanon 24
20-04-2024 | 01:05
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