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وزير الخارجية المصري: من الضروري إظهار حماس وإسرائيل الإرداة السياسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة

Lebanon 24
20-04-2024 | 03:19
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