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وكالة وفا: استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم في الضفة الغربية

Lebanon 24
20-04-2024 | 04:22
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