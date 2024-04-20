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الناطق العسكري الإسرائيلي: نخوض معارك وجها لوجه وسط قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
20-04-2024 | 06:15
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