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إسرائيل تبلغ الوسطاء أنه لا مجال للمفاوضات بعد رد "حماس" على صفقة التبادل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
20-04-2024 | 07:36
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