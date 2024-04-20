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الرئيس الفلسطيني: سنضع استراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني والسير وفق أجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أميركية أو أجندات إقليمية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
20-04-2024 | 08:43
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