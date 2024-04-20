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الدفاع المدني: 3 شهداء وجريحان في غارة إسرائيلية على بلدة الجبين جنوبي لبنان
Lebanon 24
20-04-2024
|
09:16
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