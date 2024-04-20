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أردوغان يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعددا من قيادات الحركة (الجزيرة)

Lebanon 24
20-04-2024 | 09:23
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