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كتائب القسام: استهدفنا جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة الياسين 105شرق دير البلح وسط قطاع غزة

Lebanon 24
20-04-2024 | 09:44
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