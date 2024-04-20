Advertisement

أخبار عاجلة

استشهاد فلسطيني في هجوم لمستوطنين على قرية الساوية جنوبي نابلس بالضفة الغربية

Lebanon 24
20-04-2024 | 11:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستوطنون يهاجمون أطراف قرية بورين جنوبي نابلس بالضفة الغربية ويشعلون النار في مركبة (الجزيرة)
lebanon 24
20/04/2024 20:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابات بالرصاص الحي خلال هجوم نفذه مستوطنون على بلدة الساوية قرب نابلس
lebanon 24
20/04/2024 20:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية خاصة تقتحم البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية
lebanon 24
20/04/2024 20:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام فلسطيني: قوات إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس ومخيم عسكر بالضفة الغربية (العربية)
lebanon 24
20/04/2024 20:40:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:40 | 2024-04-20
13:39 | 2024-04-20
13:38 | 2024-04-20
12:57 | 2024-04-20
12:56 | 2024-04-20
12:51 | 2024-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24