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بلومبرغ: إسرائيل طلبت من إدارة بايدن المزيد من ذخائر الدبابات والمركبات القتالية

Lebanon 24
20-04-2024 | 11:55
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