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السيناتور ساندرز: سأقدم تعديلين على مشروع قانون دعم إسرائيل لتقييد المساعدات العسكرية ولإعادة تمويل الأونروا

Lebanon 24
20-04-2024 | 12:56
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