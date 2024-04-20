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أكسيوس: من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية

Lebanon 24
20-04-2024 | 13:39
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