Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 13 الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار بغلاف غزة لليوم الثالث على التوالي

Lebanon 24
20-04-2024 | 14:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صفارات الإنذار تدوي للمرة الثالثة في عرب العرامشة في الجليل خلال إجلاء جرحى إثر سقوط صاروخ (الجزيرة)
lebanon 24
21/04/2024 01:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية
lebanon 24
21/04/2024 01:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار مسيرتين في مستوطنة بيت هليل شمالي إسرائيل دون تفعيل صفارات الإنذار (العربية)
lebanon 24
21/04/2024 01:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة والجليل الأعلى جراء قصف من لبنان
lebanon 24
21/04/2024 01:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2024-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:00 | 2024-04-20
16:55 | 2024-04-20
16:48 | 2024-04-20
16:47 | 2024-04-20
16:44 | 2024-04-20
16:36 | 2024-04-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24