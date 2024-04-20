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البيت الأبيض: بايدن يحث مجلس الشيوخ على الإسراع بإرسال حزمة مساعدات أوكرانيا وإسرائيل لمكتبه ليوقع عليها
Lebanon 24
20-04-2024
|
14:58
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