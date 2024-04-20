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الخارجية الروسية: نحذر من تصعيد غير مسبوق للتوتر في الشرق الأوسط بعد المساعدة الأميركية لإسرائيل

Lebanon 24
20-04-2024 | 15:00
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