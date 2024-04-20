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الخارجية الإسرائيلية: استدعاء سفراء فرنسا واليابان وكوريا الجنوبية ومالطا وسلوفينيا والإكوادور

Lebanon 24
20-04-2024 | 15:35
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