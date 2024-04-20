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وزير الدفاع الأميركي: التشريع الذي صدق عليه مجلس النواب سيسمح بدعم دفاع إسرائيل في مواجهة إيران ووكلائها

Lebanon 24
20-04-2024 | 17:00
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