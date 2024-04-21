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سموتريتش: فرض عقوبات أميركية على الجيش الإسرائيلي جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا

Lebanon 24
21-04-2024 | 02:16
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