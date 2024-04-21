Advertisement

أخبار عاجلة

بيني غانتس: فرض عقوبات أميركية على وحدة بالجيش الإسرائيلي سابقة خطيرة وسأعمل على إعاقة القرار

Lebanon 24
21-04-2024 | 02:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الأميركية: الوزير أنتوني بلينكن شدّد للوزير الإسرائيلي بيني غانتس على الحاجة إلى خطة إنسانية قبل أي عملية عسكرية كبيرة في رفح
lebanon 24
21/04/2024 12:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
سموتريتش: فرض عقوبات أميركية على الجيش الإسرائيلي جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا
lebanon 24
21/04/2024 12:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: فرض عقوبات أميركية على الجيش الإسرائيلي جنون مطلق ومحاولة لفرض دولة فلسطينية علينا
lebanon 24
21/04/2024 12:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية
lebanon 24
21/04/2024 12:32:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:13 | 2024-04-21
05:12 | 2024-04-21
05:10 | 2024-04-21
05:00 | 2024-04-21
04:59 | 2024-04-21
04:42 | 2024-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24