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إذاعة الجيش الإسرائيلي: أضرار في أحد منازل كيبوتس ميراف شمالي الضفة الغربية جراء عملية إطلاق نار

Lebanon 24
21-04-2024 | 02:45
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