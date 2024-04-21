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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يطارد في قرية جلبون قرب جنين منفذي عملية إطلاق نار على "كيبوتس ميراف"

Lebanon 24
21-04-2024 | 02:56
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