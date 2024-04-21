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الدفاع المدني بغزة للجزيرة: اختفاء 2000 فلسطيني بعد انسحاب الاحتلال من مناطق عدة في القطاع

Lebanon 24
21-04-2024 | 03:52
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