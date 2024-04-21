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تعيين الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي المكلف نائبا للأمير طوال فترات غياب الأمير عن البلاد (الشرق)

Lebanon 24
21-04-2024 | 05:13
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