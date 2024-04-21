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وزارة الخارجية الباكستانية: الرئيس الإيراني سيقوم بزيارة رسمية إلى باكستان تبدأ غداً الإثنين وتستمر حتى يوم الأربعاء (الميادين)

Lebanon 24
21-04-2024 | 05:48
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