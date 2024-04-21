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المرشد الإيراني: على القوات المسلحة ألا تتوقف وأن تواصل عملها لابتكار أسلحة وأساليب حديثة في مواجهة العدو (الجزيرة)

Lebanon 24
21-04-2024 | 07:07
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