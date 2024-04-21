Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: المساعدات العسكرية والأمنية الأميركية لإسرائيل تعد رخصة لها للمضي في عدوانها (العربية)

Lebanon 24
21-04-2024 | 07:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السيناتور الأميركي بيرني ساندرز: يجب تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل بسبب فرضها قيودا على دخول المساعدات الأميركية إلى غزة (الجزيرة)
lebanon 24
21/04/2024 18:38:29 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة بوليتيكو الأميركية نقلاً عن مسؤولين أميركيين: بايدن يدرس فرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل في حال مضت بغزو رفح
lebanon 24
21/04/2024 18:38:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: المساعدة العسكرية الأميركية لإسرائيل "اعتداء على الشعب الفلسطيني"
lebanon 24
21/04/2024 18:38:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" عن مسؤولين إسرائيليين: قائد القيادة المركزية الأميركية يمدد زيارته لإسرائيل يوما إضافيا
lebanon 24
21/04/2024 18:38:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:24 | 2024-04-21
11:16 | 2024-04-21
11:15 | 2024-04-21
11:04 | 2024-04-21
10:55 | 2024-04-21
10:39 | 2024-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24