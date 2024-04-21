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وزير الخارجية التركي: جهودنا ستستمر بلا انقطاع حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 (الجزيرة)

Lebanon 24
21-04-2024 | 08:37
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