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المتحدث العسكري الإسرائيلي: جنود نيتسح يهودا يحاربون في غزة بشجاعة ويحافظون على قيمنا ومبادئ القانون الدولي (الجزيرة)
Lebanon 24
21-04-2024
|
08:43
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