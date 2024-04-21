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نتنياهو: إذا كان هناك من يعتقد أن بإمكانه فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي فسأحاربه بكل قوتي

Lebanon 24
21-04-2024 | 10:07
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نتنياهو: لا يجوز فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي وسنعمل بكل الوسائل ضد هذه الخطوات
lebanon 24
21/04/2024 18:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ليست لدينا معلومات عن تقارير بشأن فرض عقوبات على كتيبة نيتساح يهودا وفي حال اتخاذ هذا القرار سننظر في تداعياته (الجزيرة)
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21/04/2024 18:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لا علم لنا بأيّ عقوبات أميركية على وحدة "نيتساح يهودا"
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21/04/2024 18:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: لا علم لنا بأي عقوبات أميركية على وحدة "نتساح يهودا" العسكرية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
21/04/2024 18:41:59 Lebanon 24 Lebanon 24
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